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"Дай подраться настоящим мужчинам": Чарр обратился к Джошуа по поводу боя с Фьюри

Немецкий боксер призвал британца отойти в сторону, если он не хочет подписывать контракт.
Сегодня, 16:58
Мануэль Чарр / Getty Images
Мануэль Чарр / Getty Images
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Немецкий представитель супертяжелого дивизиона Мануэль Чарр обратился к Энтони Джошуа по поводу ситуации с его поединком против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Боксер призвал британца предоставить ему возможность встретиться в ринге с чемпионом, если он не хочет подписывать контракт на бой.

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"Энтони Кисуа, у тебя есть шанс сразиться с лучшим супертяжеловесом, чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Подпиши бумаги.

Если нет, то отойди и дай подраться настоящим мужчинам. Тайсон Фьюри, давай, погнали", - сказал Чарр в видеообращении в своем Instagram.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри сообщил, что его бой с Энтони Джошуа не состоится, после чего бросил вызов Мануэлю Чарру, который в свою очередь согласился на предложение подраться с чемпионом WBC.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Мануэль Чарр
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