Потенциальный соперник Фьюри: Если Джошуа не ответит, Тайсон должен подраться со мной

Немецкий супертяжеловес Мануэль Чарр высказался по поводу возможного поединка против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам боксера, он заключил соглашение о проведении боев с тремя представителями компании Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена.

"Если Джошуа не ответит Фьюри, то Тайсон должен подраться со мной.

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Я подписал соглашение на поединки с тремя бойцами Фрэнка Уоррена. У меня есть возможность провести бои с этими тремя боксерами: Тайсоном Фьюри, Даниелем Дюбуа и Джо Джойсом.

Я готов к каждому из них, но Тайсона я выбрал бы первым. Я хочу драться с Тайсоном Фьюри", - приводит слова Чарра Boxing News.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри сообщил, что его бой с Энтони Джошуа не состоится, после чего бросил вызов Мануэлю Чарру, который в свою очередь согласился на предложение подраться с чемпионом WBC.