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"Желаю разбить твое лицо": Чарр обратился к Фьюри по поводу возможного боя

Немецкий боксер может встретиться с чемпионом WBC в ближайшем поединке.
Сегодня, 00:30
Мануэль Чарр / Getty Images
Мануэль Чарр / Getty Images
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Немецкий представитель супертяжелого дивизиона Мануэль Чарр сделал обращение к обладателю титула WBC Тайсону Фьюри по поводу возможного боя.

Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA выразил готовность встретиться в ринге, пригрозив своему британскому оппоненту.

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"Здравствуй, Цыганский король. Арабский король едет в Великобританию. Будь готов, мой друг.

Желаю разбить твое лицо. И хвала Аллаху, я буду готов", - заявил Чарр в видеообращении в своем Instagram.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри сообщил, что его бой с Энтони Джошуа не состоится, после чего бросил вызов Мануэлю Чарру, который в свою очередь согласился на предложение подраться с чемпионом WBC.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Мануэль Чарр
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