Тайсон Фьюри принял вызов немецкого боксера

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что проведет поединок с Мануэлем Чарром.

Вчера, 29 сентября, немецкий боксер раскритиковал британца, что тот дал Энтони Джошуа еще шанс, чтобы подписать договор. "Цыганский король" ответил на критику Чарра, заявив, что принял его вызов.

"Чарр, теперь кажется, что Джошуа окончательно выбыл, слился. Он г*вняный трус, а ты мужчина, который хочет драться, так что мне это нравится".

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"Мне нравится, что ты очень громко обозначил свою позицию и вызываешь меня на бой, как и следует делать настоящему мужчине. Если мужчина хочет подраться с другим мужчиной, он должен бросить ему вызов, как ты сделал со мной. Поэтому я принимаю твой вызов, Мануэль Чарр. Давай сделаем это, з***анец", - сказал Фьюри в Instagram.

Ранее Фьюри отреагировал на желание Уайлдера провести с ним четвертый бой.