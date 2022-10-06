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Чарр предположил, за сколько раундов нокаутирует Фьюри

Немецкий супертяжеловес настаивает по поединке с чемпионом WBC.
Сегодня, 20:29
Мануэль Чарр / Getty Images
Мануэль Чарр / Getty Images
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Немецкий супертяжеловес Мануэль Чарр высказался по поводу возможного боя против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Боксер в очередной раз призвал британца подписать контракт на поединок, пригрозив ему нокаутом.

"Дела обстоят так, что я все еще жду подписанного контракта на бой с Тайсоном Фьюри. Вместе с моим промоутером Эролом Джейланом я уже давно подписал договор. Он включает в себя то, что я могу драться против всех троих боксеров Фрэнка Уоррена.

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Не имеет значения, кто из них троих хочет быть побитым первым, я готов. Я буду драться со всеми тремя за один вечер. Я никого не боюсь. Страх - это чувство, а чувства можно контролировать. Страх существует только в вашем уме.

Все, кому я знаком, знают, что я готов драться даже с тираннозавром. Я нокаутирую Тайсона Фьюри за четыре раунда", - приводит слова Чарра The Sun.

Напомним, ранее Мануэль Чарр обвинил Тайсона Фьюри в затягивании переговоров о бое.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Мануэль Чарр
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