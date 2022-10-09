Украинский боксер из Николаева без шансов уступил американцу

Славинский не сумел ничего противопоставить Васкесу.

В ночь с субботы на воскресенье состоялся поединок раннего андеркарда в полулегком весе, в котором Виктор Славинский (13-2-1, 6 КО) противостоял Эдварду Васкесу (13-1, 3 КО).

Несмотря на хорошее начало от украинца, ему не удалось что-либо противопоставить своему оппоненту из США. Тактика с нацеливанием одного точного и сильного удара левой была быстро прочитана, а план Б уроженец из Николаева на подготовил.

Васкес был намного эффективнее, а многочисленные удары Славинского сотрясали воздух или летели в блок.

Результат боя был для судей весьма очевиден - 78-74, 77-75 и 79-73 в пользу американского спортсмена.

Ранее сообщалось, что Чеботарь добыл 12-ю победу на профессиональном уровне.