Фьюри: Я действительно хочу уйти из спорта, но "Цыганский король" без бокса - одинокий, ужасный, грустный человек

Хоть имя соперника еще неизвестно, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри продолжает подготовку к будущему поединку.

Он ежедневно постит видео своих тренировок. По заявлению самого "Цыганского короля", он просто не может жить без бокса.

"Я не могу уйти, и, может быть, есть кто-то, например, врач, психолог или кто-то, кто действительно может мне помочь, потому что я думаю, что мне понадобится психологическая помощь, чтобы избавиться от этого", — сказал Фьюри в интервью для Behind The Gloves.

"Если бы вы спросили меня сегодня: "Для чего ты боксируешь?", я бы ответил, что у меня нет никаких целей или амбиций боксировать. Я боксирую, потому что чувствую, что бокс нужен, чтобы сохранить рассудок. Я борюсь за выживание каждый день".

"Я не знаю, смогу ли выжить без профессионального бокса. Я был в отпуске четыре месяца и тренировался два раза в день семь дней в неделю. Хотя я и хотел, чтобы "Цыганский король" отжил свое, я не мог уйти от него, потому что он одинокий, ужасный, грустный человек без боя. Я создал монстра, и я виноват".

"Я человек, который действительно хочет уйти из бокса, я не хочу быть в боксе, однако я не могу отпустить это, поэтому я просто продолжаю. Я тренируюсь каждый день, в основном два раза в день, для своего психического здоровья и благополучия".

Напомним, что Тайсон Фьюри изменил сроки объявления имени следующего соперника, продолжая выбирать того самого "счастливчика".