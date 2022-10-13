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"Люблю, когда во мне сомневаются": Камбосос - о реванше с Хэйни

Австралиец намерен одержать победу во втором бою с американцем.
Сегодня, 11:45
Джордж Камбосос / Getty Images
Джордж Камбосос / Getty Images
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Австралийский легковес Джордж Камбосос поделился ожиданиями от реванша с абсолютным чемпионом мира Девином Хэйни.

По словам австралийца, он готов вернуться на чемпионский путь.

"У меня много энергии, я очень расслаблен и сфокусирован. Как я уже говорил, я боец. Я не пытаюсь быть кем-то другим. Мы выходим за победой, вот и все. Мне не нужны костюмы, не нужны какие-то прикольные вещи. Я Джордж Камбосос, я боец. Когда я вернулся в раздевалку после боя, мой настрой сразу же изменился".

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"Я снова претендент. Я не был расстроен. Я оказался в знакомом месте, в нем я был большую часть своей карьеры. Можете сомневаться во мне - это не проблема. Я люблю, когда во мне сомневаются. Нет проблем, когда люди думают, что у меня нет шансов. Мы снова докажем им, что они ошибаются", - приводит слова Джорджа Boxing News 24.

Напомним, первый поединок боксеры провели 5-го июня, где победу единогласным решением судей одержал Хэйни. Реванш американца и австралийца состоится 16-го октября на Rod Laver Arena в Мельбурне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс девин хэйни Джордж Камбосос
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