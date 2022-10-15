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Хелениус перевесил Уайлдера более чем на 15 кг

Американец удивил своих фанатов новым весом.
Сегодня, 07:24
Деонтей Уайлдер и Роберт Хелениус / Getty Images
Деонтей Уайлдер и Роберт Хелениус / Getty Images
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В ночь с 15 на 16 октября в Бруклине (штат Нью-Йорк, США) состоится вечер бокса от промоутерской компании Premier Boxing Champions, где главным поединком будет бой между бывшим чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) и представителем Финляндии Робертом Хелениусом (31-3, 19 КО).

Накануне поединка боксеры посетили традиционную церемонию взвешивания. 

Вес Уайлдера составил 97,3 кг, а Хелениуса - 114,9 кг. Финский боксер перевесил американца на 17,6 кг.

Стоит отметить, что накануне своего последнего боя против Тайсона Фьюри, который прошел в октябре 2021 года, Уайлдер весил 108 кг.

Ранее Деонтей Уайлдер рассказал, когда может подраться с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Хелениус Деонтей Уайлдер
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