Хелениус перевесил Уайлдера более чем на 15 кг

В ночь с 15 на 16 октября в Бруклине (штат Нью-Йорк, США) состоится вечер бокса от промоутерской компании Premier Boxing Champions, где главным поединком будет бой между бывшим чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) и представителем Финляндии Робертом Хелениусом (31-3, 19 КО).

Накануне поединка боксеры посетили традиционную церемонию взвешивания.

Вес Уайлдера составил 97,3 кг, а Хелениуса - 114,9 кг. Финский боксер перевесил американца на 17,6 кг.

⚖️ WILDER’S LAST FIGHT: 238 POUNDS



🤯 WILDER FOR SAT. FIGHT: 214.5 POUNDS#WilderHelenius pic.twitter.com/bwa0SuXPjp — ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 14, 2022

Стоит отметить, что накануне своего последнего боя против Тайсона Фьюри, который прошел в октябре 2021 года, Уайлдер весил 108 кг.

Ранее Деонтей Уайлдер рассказал, когда может подраться с Усиком.