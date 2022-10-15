Хэйни и Камбосос повздорили на церемонии взвешивания
Боксеры показали практический равный вес.
Завтра, 16 октября, в Мельбурне (Австралия) пройдет реванш между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни (28-0, 15 KO) и Джорджем Камбососом-младшим (20-1, 10 KO).
Накануне поединка боксеры посетили церемонию взвешивания, на которой произошла перепалка.
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Хэйни и Камбосос не поделили место на площадке, из-за чего представителям команд пришлось вмешиваться.
Стоит отметить, что Хэйни показал на весах - 61,14 кг, а Камбосос - 60,78 кг.
Ранее сообщалось, что Хэйни раскрыл тактику на реванш с Камбососом.