iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Мудрик - о победе над Динамо: Боженька дает тем, кто работает

Украинец подвел итоги победы над киевской командой.
Сегодня, 14:12
Михаил Мудрик / ФК Шахтер Донецк
Михаил Мудрик / ФК Шахтер Донецк
0 0 0

Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик поделился впечатлениями о победе над Динамо (3:1) в рамках седьмого тура чемпионата Украины.

По словам вингера, в поединке лидеров украинского футбола никогда нет фаворита.

"Классическое – это всегда исключительный матч, исключительные страсти, исключительный задор. Считаю, что в украинском Классическом никогда нет фаворитов, всегда 50 на 50, потому что это игра две сильнейшие команды. Мой гол? Боженька дает тем, кто работает. Если ты отрабатываешь подобные удары, то рано или поздно они будут у тебя получаться".

Читай также: "Невероятные ошибки": Луческу озвучил причины поражения Динамо в матче с Шахтером

"Победа в первую очередь это заслуга тренерского штаба, они очень хорошую работу проводят. Также это заслуга команды, которая дерется друг за друга и показывает очень хороший футбол. Не важно, против Реала, Металлиста или Динамо. Атмосфера – один из факторов, помогающих нам выигрывать. Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе. Так и получается, что наша команда сплочена, это очень хорошо, потому что эта атмосфера передается и на поле, и за его пределами".

Мудрик также поделился эмоциями от встреч с героями Азовстали.

"Неожиданное и приятное чувство было, когда увидел героев "Азовстали", не мог сдержать улыбки, потому что очень рад, что у нас есть такие люди", - заявил Мудрик.

Напомним, в матче против Динамо Мудрик отметился голом и результативной передачей. На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

Источник: ФК Шахтер Донецк
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер динамо Михаил Мудрик
0 0 0

Статьи по теме

Йовичевич: Победа над Динамо - это плод нашей работы Йовичевич: Победа над Динамо - это плод нашей работы
"Невероятные ошибки": Луческу озвучил причины поражения Динамо в матче с Шахтером "Невероятные ошибки": Луческу озвучил причины поражения Динамо в матче с Шахтером
Шахтер - Динамо 3:1 видео голов матча 16.10.22 Шахтер - Динамо 3:1 видео голов матча 16.10.22
Шахтер в зрелищном матче обыграл Динамо Шахтер в зрелищном матче обыграл Динамо
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Динамо: Полный матч
Шахтер - Динамо: Полный матч

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Шахтер - Динамо: где смотреть матч 16.10.2022 чемпионата Украины
просмотров

Последние новости

Теннис18:05
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
Европа17:35
Форвард сборной Португалии рискует пропустить Чемпионат мира 2022
Киберспорт17:25
The International 2022: календарь и результаты всех матчей чемпионата мира по Dota 2
Европа17:17
Манчестер Юнайтед и Челси поборятся за лидера Милана
Европа16:55
"Улыбка до ушей": Бензема показался на публике в предвкушении Золотого мяча
Бокс16:30
Шелестюк выставил на аукцион перчатку с автографом Мейвезера
Теннис16:00
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
Бокс15:28
Ломаченко объяснил, почему не перешел в профи после первого олимпийского золота
Европа14:58
Основной защитник Ювентуса выбыл на три недели
Бокс14:35
"Принципиально невозможно": Сиренко отказался от боя с российским боксером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK