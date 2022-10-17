Мудрик - о победе над Динамо: Боженька дает тем, кто работает

Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик поделился впечатлениями о победе над Динамо (3:1) в рамках седьмого тура чемпионата Украины.

По словам вингера, в поединке лидеров украинского футбола никогда нет фаворита.

"Классическое – это всегда исключительный матч, исключительные страсти, исключительный задор. Считаю, что в украинском Классическом никогда нет фаворитов, всегда 50 на 50, потому что это игра две сильнейшие команды. Мой гол? Боженька дает тем, кто работает. Если ты отрабатываешь подобные удары, то рано или поздно они будут у тебя получаться".

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"Победа в первую очередь это заслуга тренерского штаба, они очень хорошую работу проводят. Также это заслуга команды, которая дерется друг за друга и показывает очень хороший футбол. Не важно, против Реала, Металлиста или Динамо. Атмосфера – один из факторов, помогающих нам выигрывать. Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе. Так и получается, что наша команда сплочена, это очень хорошо, потому что эта атмосфера передается и на поле, и за его пределами".

Мудрик также поделился эмоциями от встреч с героями Азовстали.

"Неожиданное и приятное чувство было, когда увидел героев "Азовстали", не мог сдержать улыбки, потому что очень рад, что у нас есть такие люди", - заявил Мудрик.

Напомним, в матче против Динамо Мудрик отметился голом и результативной передачей. На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.