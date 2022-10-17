"Принципиально невозможно": Сиренко отказался от боя с российским боксером

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко поделился мнением о своем будущем.

По словам нашего боксера, ранее он хотел выйти в ринг с россиянином Муратом Гассиевым, однако сейчас это стало невозможным.

"Сейчас подраться с Гассиевым уже принципиально невозможно. Я думаю, что для меня будет правильно просто вернуться в ринг. Не нужно ставить себе какие-то ограничения по соперникам. Уже в следующем году, когда я вернусь в соревновательный ритм, будет смысл разговаривать о каких-то оппонентах".

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"Я прилетел в Америку. Здесь совсем другой рынок, куча крутых местных боксеров. Интересно было бы со многими побоксировать, попробовать свои силы и показать хороший бой. Я думаю, что в Америке достаточно крутых боксеров", - сказал Сиренко в интервью YouTube-каналу Два Боковых/

Напомним, что Сиренко ранее подписал контракт с американским менеджером Китоном Конноли. Свой последний поединок украинец провел в декабре 2021 года, в котором победил Андрея Руденко.