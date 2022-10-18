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Чисора отреагировал на слухи о возможном бое с Фьюри

Британец не владеет информацией по поводу третьего поединка с Тайсоном.
Сегодня, 09:18
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images
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Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора поделился мнением о возможном поединке с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам Чисоры, он не собирается проводить третий бой с соотечественником.

"Все задают мне один и тот же вопрос. Есть такое дело, но мы пока не знаем. Бой с Фьюри пройдет на стадионе Тоттенхэм Хотспур?".

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"Я не понимаю, о чем вы говорите, поскольку не знаю, что происходит. Я знаю, что на Тоттенхэме играют в футбол, а не проводят боксерские поединки. Увидите ли вы меня 3 декабря? Нет, не увидите", - приводит слова Чисоры talkSPORT.

Стоит отметить, что ранее Дерек объявлял о завершении профессиональной карьеры.

Ранее Тайсон Фьюри объяснил, почему не стал ждать боя с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Дерек Чисора
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