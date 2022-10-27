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"Человек слова": Тренер Уайлдера объяснил, почему Фьюри выбрал соперником Чисору

Два британских супертяжеловеса проведут бой 3 декабря.
Сегодня, 18:32
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора / Getty Images
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора / Getty Images
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Тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт поделился мыслями по поводу боя между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

По его мнению, британский чемпион выбрал соперником своего соотечественника, поскольку сдержал слово предоставить ему еще одну возможность встретиться в ринге.

"Если люди обращали на это внимание, то Тайсон Фьюри всегда говорил, что снова подерется с Дереком Чисорой и даст ему еще один шанс.

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Когда они дрались последний раз, это было избиение - насколько легко Фьюри с ним разобрался. Я рад, что Дерек получил шанс заработать и оказаться в центре внимания, поскольку он сам говорит, что движется к завершению карьеры.

Это многое говорит о Тайсоне Фьюри. Он человек слова, он дал своему другу еще один титульный шанс и возможность заработать хорошие деньги. Но я вообще не вижу этот бой конкурентным", - приводит слова Скотта British Boxing News.

Бой Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Напомним, что для Фьюри и Чисоры этот поединок станет третьей встречей в ринге. В двух предыдущих боях победу праздновал "Цыганский король". В июле 2011 года Фьюри выиграл единогласным решением судей, а в ноябре 2014 года одержал победу на отказе соперника от продолжения схватки в десятом раунде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Дерек Чисора Малик Скотт
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