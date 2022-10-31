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"Поцелуй мои яйца": Фьюри жестко выругался на блогера за вопрос о бое с Чисорой

Британский чемпион не стал подбирать выражений после критики за выбор соперника.
Сегодня, 19:05
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри грубо оскорбил блогера Брайана Дэвиса во время подкаста True Geordie.

Британского боксера разозлил вопрос о том, что его критикуют за выбор следующего соперника, которым станет Дерек Чисора.

"Неважно нравится тебе или не нравится бой против Чисоры. Чисора добился в боксе большего, чем десять таких вот критиков как ты вместе взятых. Он дрался со всеми сильнейшими бойцами в мире. С чего ты вообще решил, что имеешь право его осуждать за какие-то поражения? Я в любом случае проведу с ним бой. Смотреть или нет - вам решать. Но 50 или 60 тысяч болельщиков уже купили билеты на наш бой.

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Думаю, что у тебя и таких как ты в жизни никогда не было никаких ссор и конфликтов. Не тебе критиковать Чисору, понял? Я просто не позволю тебе этого сделать. Ты меня услышал?

Я думаю, что ты мудак. Ты маленький алкаш. И я больше не буду давать тебе интервью, мелкий пьяница, бородатый, лысый мудак. Поцелуй мои яйца, маленький др**ер. Ты маленький говнюк. Отсоси х**", - заявил Фьюри во время подкаста True Geordie.

Ранее промоутер Фьюри объяснил, почему следующим соперником был выбран Чисора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Дерек Чисора
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