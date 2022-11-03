"Бью соперников с любовью и улыбкой": Усик рассказал о своих правилах жизни

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу правил, которых придерживается в жизни.

Об этом украинский чемпион рассказал во время участия в конференции Web Summit в Лиссабоне.

"Расскажу о некоторых своих правилах, по которым живу уже много лет. Конечно, это моя вера в бога и благодарность ему за то, что у меня есть. Следующее - это моя семья, моя жена и дети. Они меня очень сильно мотивируют. Когда я просыпаюсь в пять утра и захожу посмотреть, как они спят, то я улыбаюсь, когда иду на пробежку или зарядку. Я иду делать тяжелую работу с улыбкой и благодарностью.

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У нас все получается в жизни, если мы боремся: бизнес, жизнь, спорт и все остальное. Если нам тяжело, но мы все равно перешагиваем через это, идем до конца с улыбкой, радостью. Я не жалуюсь на жизнь и никого не осуждаю. Я пытаюсь никого не осуждать за их действия. Я просто пытаюсь жить так, как я хочу, и так, как я вижу.

Многие люди скажут: "Ты же спортсмен, боксер. Ты жесткий". Я даже своих соперников бью с любовью и улыбкой. У меня нет хищной ненависти или злобы. У меня она спортивная. Любите друг друга, улыбайтесь и слава Украине", - сказал Усик.

Отметим, также Александр Усик на конференции Web Summit рассказал о борьбе украинцев за свою свободу.