iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Бью соперников с любовью и улыбкой": Усик рассказал о своих правилах жизни

Украинский чемпион озвучил свои основные принципы.
Вчера, 22:28
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
0 0 0

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу правил, которых придерживается в жизни.

Об этом украинский чемпион рассказал во время участия в конференции Web Summit в Лиссабоне.

"Расскажу о некоторых своих правилах, по которым живу уже много лет. Конечно, это моя вера в бога и благодарность ему за то, что у меня есть. Следующее - это моя семья, моя жена и дети. Они меня очень сильно мотивируют. Когда я просыпаюсь в пять утра и захожу посмотреть, как они спят, то я улыбаюсь, когда иду на пробежку или зарядку. Я иду делать тяжелую работу с улыбкой и благодарностью.

Читай также: "Мне смешно": Усик рассказал, как относится к решению Фьюри подраться с Чисорой

У нас все получается в жизни, если мы боремся: бизнес, жизнь, спорт и все остальное. Если нам тяжело, но мы все равно перешагиваем через это, идем до конца с улыбкой, радостью. Я не жалуюсь на жизнь и никого не осуждаю. Я пытаюсь никого не осуждать за их действия. Я просто пытаюсь жить так, как я хочу, и так, как я вижу.

Многие люди скажут: "Ты же спортсмен, боксер. Ты жесткий". Я даже своих соперников бью с любовью и улыбкой. У меня нет хищной ненависти или злобы. У меня она спортивная. Любите друг друга, улыбайтесь и слава Украине", - сказал Усик.

Отметим, также Александр Усик на конференции Web Summit рассказал о борьбе украинцев за свою свободу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик
0 0 0

Статьи по теме

Усик озвучил сроки проведения боя с Фьюри Усик озвучил сроки проведения боя с Фьюри
Усик выступил на Web Summit 2022, рассказав о свободе и борьбе Украины Усик выступил на Web Summit 2022, рассказав о свободе и борьбе Украины
Фьюри рассказал, почему не удалось устроить бой с Усиком Фьюри рассказал, почему не удалось устроить бой с Усиком
"Двуличный поц": Редкач набросился на Усика за фото с российским боксером "Двуличный поц": Редкач набросился на Усика за фото с российским боксером
Помочь журналистам

Видео

АЗ - Днепр-1 2:1 Видео голов матча 03.11.2022 Лиги конференций
АЗ - Днепр-1 2:1 Видео голов матча 03.11.2022 Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига конференций00:20
Плей-офф Лиги конференций: все участники
Лига Европы00:15
Плей-офф Лиги Европы: Шахтер, Барселона и другие участники
Лига конференций00:11
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы00:09
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы00:03
Лига Европы. Группа А: Арсенал сильнее Цюриха, Буде/Глимт уступил ПСВ
Вчера, 23:55
Лига Европы23:55
Динамо бесславно покидает еврокубки, уступив Фенербахче в Лиге Европы
НБА23:24
Филадельфия осталась без Хардена на ближайший месяц
Лига Европы23:20
Динамо - Фенербахче Видео голов матча 03.11.2022 Лиги Европы
Бокс22:59
Усик озвучил сроки проведения боя с Фьюри
Лига Европы22:47
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Видео гола матча 03.11.2022 Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK