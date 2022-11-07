Редкач - об Усике: Главное, чтобы вазелин с собой брал, если в политику пойдет

Боксер Иван Редкач раскритиковал чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Скандальный украинец "наехал" на соотечественника после его выступления на технологической конференции Web Summit 2022, где, Усик напомнил миру о войне, а после и опубликовал соотвествующий пост.

"Продал свою ср*ку, походу. Главное, чтобы вазелин с собой брал, если в политику пойдет. Посмотрите, что этот придурок пишет. Причем здесь Европа и украинская война?" - прокомментировал Редкач публикацию Александра.

Ранее сообщалось, что Редкач набросился на Усика за фото с российским боксером.