iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Редкач - об Усике: Главное, чтобы вазелин с собой брал, если в политику пойдет

Украинский боксер вновь "наехал" на своего соотечественника.
Сегодня, 17:17
Иван Редкач / Getty Images
Иван Редкач / Getty Images

Боксер Иван Редкач раскритиковал чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Скандальный украинец "наехал" на соотечественника после его выступления на технологической конференции Web Summit 2022, где, Усик напомнил миру о войне, а после и опубликовал соотвествующий пост.

"Продал свою ср*ку, походу. Главное, чтобы вазелин с собой брал, если в политику пойдет. Посмотрите, что этот придурок пишет. Причем здесь Европа и украинская война?" - прокомментировал Редкач публикацию Александра.

Ранее сообщалось, что Редкач набросился на Усика за фото с российским боксером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Иван Редкач

Статьи по теме

Хирн назвал фаворита потенциального боя Усик - Фьюри Хирн назвал фаворита потенциального боя Усик - Фьюри
Менеджер Усика обозначил сроки проведения боя с Фьюри Менеджер Усика обозначил сроки проведения боя с Фьюри
Менеджер Усика рассказал, в чем Фьюри превосходит украинца Менеджер Усика рассказал, в чем Фьюри превосходит украинца
"С нашей стороны все сделано": Менеджер Усика оценил готовность к организации боя с Фьюри "С нашей стороны все сделано": Менеджер Усика оценил готовность к организации боя с Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 2:0 Видео голов и обзор матча 06.11.2022
Ювентус - Интер 2:0 Видео голов и обзор матча 06.11.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

НБА18:31
Дэвис - о старте Лейкерс 2-7: Я знаю, что соперники нас боятся
Киберспорт18:23
IEM Rio Major: NaVi спаслись от вылет, обыграв обидчиков FaZe
Киберспорт18:15
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Формула 118:02
Мерседес и Ред Булл провели выставочные заезды в Лас-Вегасе
Киберспорт17:47
NaVi без проблем обыграли BNE в рамках стадии легенд на IEM Rio Major
Европа17:41
Владельцы Ливерпуля выставили клуб на продажу
Бокс17:17
Редкач - об Усике: Главное, чтобы вазелин с собой брал, если в политику пойдет
ЧМ-202217:00
Дания на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Лига Европы16:54
Хави: Роналду по-прежнему может делать разницу
Лига Чемпионов16:29
Кампуш: Мы должны показать Баварии, что ПСЖ – одна из лучших команд мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK