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Усик начал строительство домов под Киевом для украинцев, оставшихся без жилья из-за войны

Промоутер украинского чемпиона рассказал о благородной инициативе своего подопечного.
Сегодня, 15:59
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик начал строительство под Киевом домов для украинцев, которые потеряли свое жилье из-за войны.

Об этом сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк.

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"Человек от души решил, что нужно помочь людям не словом, а делом. Поэтому начал строительство домов под Киевом.

Финансирует все сам. Разумеется, никакие донаты, никакие средства, которые ты собираешь на благотворительности, не смогут профинансировать на 100% такой проект, поэтому он его дофинансирует собственными средствами.

Больше говорить не буду, но знаю, что эти дома строятся для людей, потерявших кров над головой", -  рассказал Красюк в интервью YouTube-каналу BoxOffice.

Ранее Александр Усик поделился мыслями о развязанной россиянами войне против Украины и высказался о своем отношении к президенту страны-агрессора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик война с россией

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