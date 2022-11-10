Усик начал строительство домов под Киевом для украинцев, оставшихся без жилья из-за войны
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик начал строительство под Киевом домов для украинцев, которые потеряли свое жилье из-за войны.
Об этом сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк.
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"Человек от души решил, что нужно помочь людям не словом, а делом. Поэтому начал строительство домов под Киевом.
Финансирует все сам. Разумеется, никакие донаты, никакие средства, которые ты собираешь на благотворительности, не смогут профинансировать на 100% такой проект, поэтому он его дофинансирует собственными средствами.
Больше говорить не буду, но знаю, что эти дома строятся для людей, потерявших кров над головой", - рассказал Красюк в интервью YouTube-каналу BoxOffice.
Ранее Александр Усик поделился мыслями о развязанной россиянами войне против Украины и высказался о своем отношении к президенту страны-агрессора.