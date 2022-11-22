Хосе Сепеда попал в аварию накануне титульного боя с Прогрейсом

Мексиканский боксер первого полусреднего веса Хосе Сепеда (35-2, 27 КО) попал в аварию.

33-летний боксер пропустил открытую тренировку накануне боя с соотечественником Реджисом Прогрейсом (27-1, 23 КО).

"Извините, что пропустил открытую тренировку. Я попал в небольшую аварию, но я в порядке. Мы на 100% готовы к работе", - приводит слова мексиканца FightNews.

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Отметим, что поединок боксеров пройдет в предстоящею субботу. Спортсмены разыграют вакантный титул чемпиона мира по версии WBC.