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Хосе Сепеда попал в аварию накануне титульного боя с Прогрейсом

Мексиканец не смог посетить открытую тренировку.
Сегодня, 10:16
Хосе Сепеда / Getty Images
Хосе Сепеда / Getty Images

Мексиканский боксер первого полусреднего веса Хосе Сепеда (35-2, 27 КО) попал в аварию.

33-летний боксер пропустил открытую тренировку накануне боя с соотечественником Реджисом Прогрейсом (27-1, 23 КО).

"Извините, что пропустил открытую тренировку. Я попал в небольшую аварию, но я в порядке. Мы на 100% готовы к работе", - приводит слова мексиканца FightNews.

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Отметим, что поединок боксеров пройдет в предстоящею субботу. Спортсмены разыграют вакантный титул чемпиона мира по версии WBC.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реджис Прогрейс Хосе Сепеда

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