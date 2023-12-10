iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я хочу уйти": Прогрейс сделал неожиданное заявление после поражения от Хэйни

Бывший чемпион поделился планами на будущее.
Сегодня, 20:59
Прогрейс уступил Хэйни / Getty Images
Прогрейс уступил Хэйни / Getty Images

Реджис Прогрейс после поражения от Девина Хэйни и потери пояса WBC в первом полусреднем весе сделал заявление по поводу своих дальнейших планов.

По словам американца, в будущем он хотел бы попробовать свои силы в ММА, но прежде намерен в третий раз завоевать чемпионский титул в боксе.

Читай также: "Лучше, чем я думал": Прогрейс отреагировал на поражение от Хэйни

"Я хочу стать трехкратным чемпионом мира. Возможно, сейчас для этого слишком рано, но я кое-что держу в уме. Я хочу уйти из бокса и заниматься ММА. Я хочу сделать это, но перед этим желаю стать трехкратным чемпионом мира.

Я стану трехкратным чемпионом в первом полусреднем весе, а затем переключусь на ММА. Но сначала трехкратное чемпионство. Это не внезапное решение. Я уже какое-то время думал об этом, но я был чемпионом, поэтому не мог просто отказаться от титула. Я не говорю, что сделаю это прямо сейчас, но когда я третий раз завоюю титул, пожалуй, перейду в ММА", - приводит слова Прогрейса FightHype.com.

Ранее Хэйни ответил на вызов Райана Гарсии после победы над Прогрейсом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реджис Прогрейс девин хэйни

Статьи по теме

"Хотелось нанести мощный удар": Хэйни объяснил, почему не нокаутировал Прогрейса "Хотелось нанести мощный удар": Хэйни объяснил, почему не нокаутировал Прогрейса
"Лучше, чем я думал": Прогрейс отреагировал на поражение от Хэйни "Лучше, чем я думал": Прогрейс отреагировал на поражение от Хэйни
УХЛ: Кременчуг повторно разгромил Тризуб УХЛ: Кременчуг повторно разгромил Тризуб
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Герреро в обзоре матча Кривбасс - Заря
Шикарный гол Герреро в обзоре матча Кривбасс - Заря

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых вернулся в ТОП-300, Марченко и Ваншельбойм опустились в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Украина21:50
УХЛ: Кременчуг повторно разгромил Тризуб
ММА21:40
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс21:34
"Хотелось нанести мощный удар": Хэйни объяснил, почему не нокаутировал Прогрейса
ММА21:20
Макгрегор рассказал, когда и против кого проведет свой следующий бой
Бокс20:59
"Я хочу уйти": Прогрейс сделал неожиданное заявление после поражения от Хэйни
Европа20:52
Оуэн высмеял Фернандеша за пропуск матча против Ливерпуля
Водные20:32
Романчук стал призером ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде
Европа20:24
Тоттенхэм прервал серию неудач, обыграв Ньюкасл
Водные20:15
ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде: Романчук взял еще одну "бронзу" в вольном стиле, Желтяков четвертый в плавании на спине
Украина19:55
"Нам не нужны кабинетные три балла, но…": Динамо выдвинуло ультиматум Минаю по поводу сорванного матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK