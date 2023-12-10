"Я хочу уйти": Прогрейс сделал неожиданное заявление после поражения от Хэйни

Реджис Прогрейс после поражения от Девина Хэйни и потери пояса WBC в первом полусреднем весе сделал заявление по поводу своих дальнейших планов.

По словам американца, в будущем он хотел бы попробовать свои силы в ММА, но прежде намерен в третий раз завоевать чемпионский титул в боксе.

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"Я хочу стать трехкратным чемпионом мира. Возможно, сейчас для этого слишком рано, но я кое-что держу в уме. Я хочу уйти из бокса и заниматься ММА. Я хочу сделать это, но перед этим желаю стать трехкратным чемпионом мира.

Я стану трехкратным чемпионом в первом полусреднем весе, а затем переключусь на ММА. Но сначала трехкратное чемпионство. Это не внезапное решение. Я уже какое-то время думал об этом, но я был чемпионом, поэтому не мог просто отказаться от титула. Я не говорю, что сделаю это прямо сейчас, но когда я третий раз завоюю титул, пожалуй, перейду в ММА", - приводит слова Прогрейса FightHype.com.

Ранее Хэйни ответил на вызов Райана Гарсии после победы над Прогрейсом.

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