Стало известно, когда Сиренко может провести свой следующий бой

Украинский боксер может выйти в андеркарде американской звезды.

Тренер украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко Джеймс Али Башир поделился планами своего подопечного.

По словам специалиста, украинский боксер может провести свой следующий бой в январе.

"Сегодня Владислав отбоксировал 10 раундов. Отбоксировал 10 раундов позавчера. Он в достаточно хорошем настроении".

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"Похоже, Сиренко проведет бой в январе. У меня пока нет даты. Похоже, что это будет Нью-Йорк. Наверное, в андеркарде у Джервонты", - приводит слова тренера BWTM SPORTS GAMING.

Отметим, Джервонта Дэвис свой следующий поединок проведет 7 января в Вашингтоне (США) против Эктора Луиса Гарсия.

Напомним, свой последний бой Владислав Сиренко провел в декабре минувшего года, выиграв нокаутом у соотечественника Андрея Руденко.