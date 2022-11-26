Стало известно, когда Сиренко может провести свой следующий бой
Тренер украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко Джеймс Али Башир поделился планами своего подопечного.
По словам специалиста, украинский боксер может провести свой следующий бой в январе.
"Сегодня Владислав отбоксировал 10 раундов. Отбоксировал 10 раундов позавчера. Он в достаточно хорошем настроении".
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"Похоже, Сиренко проведет бой в январе. У меня пока нет даты. Похоже, что это будет Нью-Йорк. Наверное, в андеркарде у Джервонты", - приводит слова тренера BWTM SPORTS GAMING.
Отметим, Джервонта Дэвис свой следующий поединок проведет 7 января в Вашингтоне (США) против Эктора Луиса Гарсия.
Напомним, свой последний бой Владислав Сиренко провел в декабре минувшего года, выиграв нокаутом у соотечественника Андрея Руденко.