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"Все вместе с Усиком завидуют мне": Фьюри дерзко похвастался своими достижениями

Британский боксер-чемпион не видит равных себе.
Сегодня, 12:35
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оценил своих соперников, похвалившись своими достижениями в карьере.

По мнению британского боксера, равных ему нет и все ему завидуют, включая обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

"Я все еще здесь непобедимый на протяжении четырнадцати лет. Все эти люди вместе с Усиком завидуют мне. Он хочет только то, что есть у меня, как и весь остальной боксерский мир.

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Они все хотят то, что есть у большого "Цыганского короля". Это бессмертие. У меня больше побед нокаутом, чем у Усика боев. Я выиграл больше титулов, чем у него штанов в шкафу. Я принял участие в большем количестве мероприятий, чем у него было носков в жизни.

Все эти парни должны быть заинтересованы во мне. Короля и императора крестьяне не интересуют. Они должны мечтать оказаться со мной за одним столом. Я могу их пригласить только для того, чтобы они угостили меня", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри пообещал при встрече дать пощечину Александру Усику.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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