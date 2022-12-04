"Вышел драться и проиграл": Чисора отреагировал на поражение от Фьюри

Представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора прокомментировал свое поражение в бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам британского боксера, победа чемпиона была заслуженной, а он действительно уступил в этом поединке.

"Не знаю, как оценить свое выступление. Я даже не собираюсь пересматривать бой. Я просто вернусь домой и отдохну. Думаю, в третьем раунде я потерял остроту. Но я отдаю должное Тайсону Фьюри. Он хороший боец. Я усердно тренировался, вышел драться и проиграл.

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Рефери подошел ко мне и сказал: "Если ты ничего не будешь делать, я остановлю бой". Он был прав, я все равно мало что делал. Как боец ты не хочешь останавливаться, желаешь продолжать, потому что такая у нас порода: мы хотим драться, драться и еще раз драться хоть все 50 раундов. Рефери находится в ринге, чтобы сказать: "Знаешь, это закончится плохо", - отметил Чисора в комментари Seconds Out.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Фьюри - Чисора.