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"Ничего не знаю": Промоутер Фьюри отреагировал на информацию о его травме перед возможным боем с Усиком

Чемпион WBC после поединка с Чисорой заявлял, что ему потребуется операция.
Сегодня, 20:22
Боб Арум / Getty Images
Боб Арум / Getty Images

Боб Арум, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал информацию о том, что его клиенту потребуется операция на локте, о чем тот заявил после победы над Дереком Чисорой.

По словам главы промоутерской компании Top Rank, британский боксер ничего ему не говорил о травме.

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"Я думаю, все хотят, чтобы дальше Фьюри подрался с Усиком, потому что Александр проложил себе путь, дважды победив Джошуа. Люди хотели бы увидеть этот поединок. Надеюсь, что мы его организуем.

Могу ли я подтвердить, что Фьюри травмировал локоть? Нет, я ничего не знаю об этом. Я видел, как Тайсон после боя заходил в раздевалку. Фьюри ничего мне не сказал, но я и не ожидал, что он что-то скажет. Я ничего не знаю о каких-либо травмах", - сказал Арум в комментарии ESNEWS.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что готов встретиться в ринге с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Боб Арум

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