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Бой с Усиком под угрозой: Фьюри заявил, что ему нужна операция

Британский боксер имеет проблемы со здоровьем.
Сегодня, 09:07
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри одержал победу над Дереком Чисорой.

После поединка британский боксер заявил, что ему требуется операция, на реабилитацию после которой уйдет до двух месяцев.

"Я должен кое-что сказать. У меня проблемы с руками, и мне, возможно, придется сделать операцию на локте, но после этого я готов ко всему".

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"На восстановление потребуется от шести до восьми недель. Посмотрим, когда мы будем готовы к следующему бою", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.

Отметим, что Фьюри в следующем бою встретится с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в его весовой категории украинцем Александром Усиком. Таким образом, если Тайсон проведет операцию, то поединок с украинцем может быть отложен.

Ранее сообщалось, что Фьюри в агрессивной манере вызвал Усика на бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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