"Хитрый человек": Усик рассказал, как относится к дерзким высказываниям Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем возможном будущем сопернике, обладателе титула WBC Тайсоне Фьюри.

По словам украинского боксера, британец не настолько глупый и простой, как кажется из-за его поведения на публике, но он не обращает внимания на дерзкие высказывания потенциального оппонента.

Читай также: "Су**а, сосиска и со**нок": Фьюри в агрессивной манере вызвал Усика на бой

"Все говорят. У него габариты, у него есть пояс, ноль в графе поражений. Конечно, это очень тяжелый парень. И он не так глуп, как он себя ведет.

Он достаточно хитрый человек. Вижу, как он психологически давит на своих оппонентов, и все такое. Многие говорят, что для Усика это к лучшему, потому что он не понимает, о чем говорит Фьюри. Я абсолютно все понимаю, просто не обращаю на это внимания", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Отметим, также Александр Усик рассказал, когда начнет подготовку к поединку против Тайсона Фьюри.