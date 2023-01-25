"Если получится, нокаутирую, я свой шанс не упущу": Далакян высказался о бое с Хименесом
Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян поделился ожиданиями от ближайшего боя против Давида Хименеса из Коста-Рики.
По словам украинского боксера, он готов пройти всю дистанцию, но также не исключает, что может завершить поединок досрочной победой, если представится такая возможность.
"Планирую провести все 12 раундов, а там посмотрим, как получится.
Если получится нокаутировать - нокаутирую, я свой шанс не упущу", - заявил Далакян.
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Напомним, что украинский обладатель пояса и обязательный претендент на его титул встретятся в ринге 28 января на OVO Arena Wembley в Лондоне, Великобритания.
Бой Далакян - Хименес состоится в андеркарде поединка между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом.