"Если получится, нокаутирую, я свой шанс не упущу": Далакян высказался о бое с Хименесом

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян поделился ожиданиями от ближайшего боя против Давида Хименеса из Коста-Рики.

По словам украинского боксера, он готов пройти всю дистанцию, но также не исключает, что может завершить поединок досрочной победой, если представится такая возможность.

"Планирую провести все 12 раундов, а там посмотрим, как получится.

Если получится нокаутировать - нокаутирую, я свой шанс не упущу", - заявил Далакян.

Напомним, что украинский обладатель пояса и обязательный претендент на его титул встретятся в ринге 28 января на OVO Arena Wembley в Лондоне, Великобритания.

Бой Далакян - Хименес состоится в андеркарде поединка между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом.