Далакян узнал имя соперника и дату следующего боя

Чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян проведет поединок в ближайшее время.

Украинский боксер выйдет в ринг против обязательного претендента на его титул, представителя Коста-Рики Давида Хименеса.

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Когда и где пройдет бой Артем Далакян - Давид Хименес

Как сообщает вице-президент промоутерской компании Union Boxing Promotions Дмитрий Елисеев, спортсмены разделят ринг 28-го января на OVO Arena Wembley в Лондоне, Великобритания.

"Артем Далакян и Давид Хименес подписали контракт на бой", - приводит слова функционера Boxing Scene.

Стоит отметить, что Артем провел 21 поединок, в которых всегда побеждал. Давид в своей профессиональной карьере провел 15 боев, из которых также выходил всегда победителем.