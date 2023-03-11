Отец Фьюри: С кем бы ни дрался Усик, он не заработает даже четверть того, что предложил ему Тайсон

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о титульном поединке своего сына с обладателем поясов WBO, WBA и IBF Александром Усиком.

По словам Фьюри-старшего, украинский боксер должен согласиться на 30-процентный гонорар от боя.

"Усик и его команда должны знать, где они находятся и что предлагают. Ему предложили 30 процентов гонорара и даже 40 в случае его победы. Это хорошие деньги для него. Где еще он получит столько же? С кем бы ни дрался Усик, он не заработает даже четверть того, что предложил ему Тайсон. Так что для него есть смысл принять предложение, или же Тайсон не будет драться, ведь знает свою цену. И я тоже знаю, сколько он стоит.

Я не вмешиваюсь в его дела, но дам ему небольшой совет, чтобы он настаивал на своей стороны. Он собрал 95 тысяч человек в холодную погоду и 60 тысяч в мороз".

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"Если Усик подерется с Джо Джойсом или Даниэлем Дюбуа, то практически ничего не заработает в сравнении с тем, что может заработать за бой с Тайсоном. 30 процентов - это значительная сумма из тех денег, которые стоят на кону", - сказал Фьюри-старший в интервью Express Sport.

Ранее сообщалось, что украинский боксер согласился на бой с Фьюри, но с ультиматумом.