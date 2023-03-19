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"Не король, а просто цыган": Менеджер Усика оценил поведение Фьюри

Команда украинца ждет окончательного решения британца по поводу объединительного боя.
Сегодня, 12:59
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о переговорах с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри по поводу организации боя за звание абсолюта.

Представитель украинского боксера отметил, что со своей стороны команда постаралась, чтобы устроить этот поединок, и теперь ждет окончательного ответа британца.

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"Мы достаточно старались, чтобы это случилось. Фьюри всегда хотел своего, мы позволяли это до определенного времени, а теперь посмотрим, хватит ли "Цыганскому королю" мужества, чтобы согласиться на бой.

Извините, но он не король, а просто цыган", - написал Климас в Twitter.

Ранее менеджер Александра Усика Эгис Климас сообщил, что бой между его подопечным и Тайсоном Фьюри может не состояться.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эгис Климас

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