"Не король, а просто цыган": Менеджер Усика оценил поведение Фьюри

Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о переговорах с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри по поводу организации боя за звание абсолюта.

Представитель украинского боксера отметил, что со своей стороны команда постаралась, чтобы устроить этот поединок, и теперь ждет окончательного ответа британца.

"Мы достаточно старались, чтобы это случилось. Фьюри всегда хотел своего, мы позволяли это до определенного времени, а теперь посмотрим, хватит ли "Цыганскому королю" мужества, чтобы согласиться на бой.

Извините, но он не король, а просто цыган", - написал Климас в Twitter.

