"Лучший брат": Виталий Кличко мило поздравил Владимира с днем рождения

Мэр Киева и легендарный в прошлом боксер Виталий Кличко мило поздравил своего не менее легендарного младшего брата Владимира с 47-летием.

Виталий вспомнил несколько эпизодов из детства спортсменов и отметил, что Владимир рядом с ним в метафорическом плане даже тогда, когда в физическом плане далеко.

"Когда ты был маленьким и делал какой-то детский вред, доставалось от родителей мне. Потому что я - старший и должен был присматривать за братом. Когда я пошел в секцию бокса, ты сказал, что тоже хочешь. И стал чемпионом.

Ты всегда рядом, даже когда физически далеко. Не было дня, чтобы мы хотя бы не поговорили по телефону.

Этот год полномасштабной войны мы прошли бок о бок. Вместе и во всем. Только мы двое знаем, чего стоил этот год каждому из нас.

Ты - лучший. Лучший брат, лучший папа, лучший боксер и гражданин своей страны.

Спасибо нашей маме, за такой подарок. С Днем рождения, брат", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее промоутер Усика предложил Тайсону Фьюри провести реванш с Владимиром Кличко.