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Усик выставил на аукцион уникальные шорты ради сбора помощи для ВСУ

Все вырученные средства будут направлены на поддержку защитников Украины.
Сегодня, 13:04
Усик выставил шорты на благотворительный аукцион / instagram.com/iegor_golub
Усик выставил шорты на благотворительный аукцион / instagram.com/iegor_golub

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик выставил на аукцион уникальные шорты с автографом с целью сбора помощи для ВСУ.

Об этом в Instagram сообщил тренер другого украинского боксера Дениса Беринчика Егор Голуб.

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В этих шортах Усик впервые в профессиональной карьере завоевал чемпионский титул, одолев в сентябре 2016 года Кшиштофа Гловацки и став обладателем пояса WBO в тяжелом весе.

Аукцион продлится до 11 апреля. Все собранные средства будут направлены защитникам Украины.

Ранее Александр Усик сообщил, когда и с кем планирует провести следующий бой.

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