Усик выставил на аукцион уникальные шорты ради сбора помощи для ВСУ
Все вырученные средства будут направлены на поддержку защитников Украины.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик выставил на аукцион уникальные шорты с автографом с целью сбора помощи для ВСУ.
Об этом в Instagram сообщил тренер другого украинского боксера Дениса Беринчика Егор Голуб.
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В этих шортах Усик впервые в профессиональной карьере завоевал чемпионский титул, одолев в сентябре 2016 года Кшиштофа Гловацки и став обладателем пояса WBO в тяжелом весе.
Аукцион продлится до 11 апреля. Все собранные средства будут направлены защитникам Украины.
Ранее Александр Усик сообщил, когда и с кем планирует провести следующий бой.