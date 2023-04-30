Топовый боец UFC вызвал на бой Дэвиса

Топовый боец UFC Макс Холлоуэй заявил, что хочет получить бой с чемпионом мира по боксу в легком весе Джервонтой Дэвисом.

"Давайте сделаем большой бой против "Танка". Почему бы ему не подраться с парнем из ММА? Я тоже могу завалить его трэштоком. Только давайте без пунктов о дегидратации. Я видел, как Гарсия не смог встать после того удара по печени. Его тело было слишком обезвожено", – заявил Холлоуэй в интервью Boxing Scene.

Напомним, что Дэвис и Гарсия провели бой 22-го апреля. Победу техническим нокаутом в седьмом раунде одержал Джервонта.

Ранее сообщалось, что Холлоуэй готов взять реванш у Макгрегора.