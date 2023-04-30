iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Топовый боец UFC вызвал на бой Дэвиса

Холлоуэй готов к новому испытанию.
Вчера, 21:25
Макс Холлоуэй / Getty Images
Макс Холлоуэй / Getty Images

Топовый боец UFC Макс Холлоуэй заявил, что хочет получить бой с чемпионом мира по боксу в легком весе Джервонтой Дэвисом.

"Давайте сделаем большой бой против "Танка". Почему бы ему не подраться с парнем из ММА? Я тоже могу завалить его трэштоком. Только давайте без пунктов о дегидратации. Я видел, как Гарсия не смог встать после того удара по печени. Его тело было слишком обезвожено", – заявил Холлоуэй в интервью Boxing Scene.

Напомним, что Дэвис и Гарсия провели бой 22-го апреля. Победу техническим нокаутом в седьмом раунде одержал Джервонта.

Ранее сообщалось, что Холлоуэй готов взять реванш у Макгрегора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Макс Холлоуэй Джервонта Дэвис

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Гэтжи отказался от боя с Порье Гэтжи отказался от боя с Порье
Масвидаль: Я много плакал после того, как закончил карьеру Масвидаль: Я много плакал после того, как закончил карьеру
Тренер Дэвиса оценил вероятность проведения боя со Стивенсоном Тренер Дэвиса оценил вероятность проведения боя со Стивенсоном
Помочь журналистам

Видео

Арбитр засчитал очень странный гол Мбаппе в матче ПСЖ - Лорьян
Арбитр засчитал очень странный гол Мбаппе в матче ПСЖ - Лорьян

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель выигрывает Селби после второй части
просмотров

Последние новости

00:51
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель выигрывает Селби после второй части
Киберспорт00:37
ESL One Berlin Major 2023: Tundra встретится с PSG.LGD, Gladiators будут противостоять Team Spirit
Европа00:20
Атлетико в голевой перестрелке оказался сильнее Вальядолида
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ювентус на выезде не сумел обыграть Болонью
Европа23:35
Марсель добыл волевую победу над Осером
Бокс23:15
Бокс: расписание боев
Европа22:55
Вингер Кристал Пэлас может присоединиться к команде Малиновского
Бокс22:50
Штонда одержал победу техническим нокаутом над Николау
Европа22:24
Клопп - о победе над Тоттенхэмом: Нам все сошло с рук благодаря Жоте
Европа22:19
ПСВ - обладатель Кубка Нидерландов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK