Холлоуэй готов взять реванш у Макгрегора

Топовый полулегковес Макс Холлоуэй заявил, что готов подраться с экс-двойным чемпионом UFС Конором Макгрегором.

"Это был бы очень интересный поединок. Непредсказуемый, ведь мы с ним сильно изменились. Я думаю, что фанаты были бы в восторге. Многие болельщики давно хотят это увидеть.

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Если честно, мне плевать на весовую категорию. Я готов подраться с ним в любом весе", – сказал Холлоуэй в интервью The MMA Hour.

Напомним, в прошлом бою между двумя бойцами, который состоялся в 2013-м году, победу единогласным решением судей одержал Макгрегор.