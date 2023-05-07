Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя - видео

В ночь на воскресенье, 7 мая, в мексиканской Гвадалахаре состоялся бой между бывшим чемпионом в полутяжелом весе Александром Гвоздиком (19-1, 15 КО) и Ричардом Болотниксом (19-7-1, 8 КО).

Поединок прошел в андеркарде боя Сауль Альварес - Джон Райдер.

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Гвоздик по ходу противостояния уверенно держал латвийского соперника на дистанции, а когда тот пытался наращивать давление, успешно действовал на контратаках.

В шестом раунде украинский боксер потряс соперника и бросился добивать. Болотникс опустился на колено, смог подняться, но рефери не убедился в его готовности продолжать бой и принял решение остановить поединок.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Гвоздик - Болотникс:

Отметим, ранее Александр Гвоздик оценил свою победу над Ричардом Болотниксом, которая стала для него второй после возобновления карьеры.