"Важный шаг сделан": Гвоздик оценил свою победу над Болотниксом

Бывший чемпион выиграл второй бой после возобновления карьеры.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал свой успех в поединке с Ричардом Болотниксом.

Украинский боксер в рамках вечера бокса в мексиканской Гвадалахаре одолел своего латвийского оппонента, одержав победу техническим нокаутом в шестом раунде.

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"Потрясающее чувство снова ощутить себя в обойме. Спасибо моей команде и моим парням, которые прилетели меня поддержать!

Важный шаг сделан. Жду новых вызовов в будущем", - написал боксер в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео нокаута в бою Гвоздик - Болотникс.