"Важный шаг сделан": Гвоздик оценил свою победу над Болотниксом
Бывший чемпион выиграл второй бой после возобновления карьеры.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал свой успех в поединке с Ричардом Болотниксом.
Украинский боксер в рамках вечера бокса в мексиканской Гвадалахаре одолел своего латвийского оппонента, одержав победу техническим нокаутом в шестом раунде.
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"Потрясающее чувство снова ощутить себя в обойме. Спасибо моей команде и моим парням, которые прилетели меня поддержать!
Важный шаг сделан. Жду новых вызовов в будущем", - написал боксер в Instagram.
Напомним, на ISPORT доступно видео нокаута в бою Гвоздик - Болотникс.