Украинский боксер попал под обстрел на Херсонщине

Олег Малиновский едва не погиб, помогая пострадавшим от полномасштабного вторжения рф в Украину.

Украинский боксер полулегкого веса Олег Малиновский едва не погиб, попав под обстрел в Херсонской области.

Как сообщил Малиновский в своем Instagram, в бус, в котором он ехал помогать людям попал снаряд вс рф.

"Выехали из села Садовое, что на Херсонщине. Привозили людям помощь. Попали под обстрел.

На первом нашем авто лобовое стекло разбито, метрах в 10 от него упал снаряд. Второй бус пробило насквозь. В третьем бусе, в котором я выезжал, есть попадания с правой стороны. Небольшие, но пробито насквозь.

Самое главное, что все целы и здоровы", - сказал Малиновский.

Напомним, ранее сообщалось, что брат защитника Динамо погиб при обороне Мариуполя.