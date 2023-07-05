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Украинский боксер попал под обстрел на Херсонщине

Олег Малиновский едва не погиб, помогая пострадавшим от полномасштабного вторжения рф в Украину.
Вчера, 21:49
Олег Малиновский / K2 Promotions
Олег Малиновский / K2 Promotions

Украинский боксер полулегкого веса Олег Малиновский едва не погиб, попав под обстрел в Херсонской области.

Как сообщил Малиновский в своем Instagram, в бус, в котором он ехал помогать людям попал снаряд вс рф.

"Выехали из села Садовое, что на Херсонщине. Привозили людям помощь. Попали под обстрел.

На первом нашем авто лобовое стекло разбито, метрах в 10 от него упал снаряд. Второй бус пробило насквозь. В третьем бусе, в котором я выезжал, есть попадания с правой стороны. Небольшие, но пробито насквозь.

Самое главное, что все целы и здоровы", - сказал Малиновский.

Напомним, ранее сообщалось, что брат защитника Динамо погиб при обороне Мариуполя.

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