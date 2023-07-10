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Бывший соперник Джошуа и Уайта назвал фаворита их реванша

Джермейн Франклин сделал прогноз на поединок двух британцев.
Сегодня, 12:58
Джермейн Франклин / Getty Images
Джермейн Франклин / Getty Images

Американский супертяжеловес Джермейн Франклин высказался по поводу предстоящего реванша между Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом.

По мнению боксера, с которым оба британца провели свои последние бои, Эй Джей в этом поединке должен одержать уверенную победу.

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"Думаю, что Джошуа победит Уайта. Не считаю, что это будет тяжелый бой для Энтони.

Джошуа было сложно ударить меня, но когда дерешься с парнями, которые ниже тебя, то некоторые удары действительно легче наносить", - приводит слова Франклина Boxing Social.

Реванш Джошуа - Уайт состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.

Ранее промоутер обозначил риски для Энтони Джошуа в случае поражения от Диллиана Уайта.

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