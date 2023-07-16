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Постол - Родригес: лучшие моменты боя - видео

Украинский боксер потерпел досрочное поражение. Лучшие моменты боя Виктор Постол - Элвис Родригес.
Сегодня, 10:40
Постол - Родригес: лучшие моменты боя / Showtime
Постол - Родригес: лучшие моменты боя / Showtime

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе украинец Виктор Постол (31-5, 12 KO) досрочно уступил в бою с доминиканцем Элвисом Родригесом (15-1-1, 13 KO).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 16 июля, на арене The Cosmopolitan в Лас-Вегасе, штат Невада, США в рамках вечера бокса от промоутерской компании PBC.

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Бой сложился непросто для Постола, а его доминиканский соперник подтвердил статус фаворита. В третьем раунде Родригесу удалось потрясти оппонента, после чего украинскому боксеру пришлось спасаться в клинче.

Под конец шестой трехминутки Постол оказался в нокдауне - пропустив правый боковой, украинец опустился на настил ринга. В следующем раунде Родригес нанес еще несколько мощных ударов, после чего рефери принял решение остановить бой, а доминиканец одержал победу техническим нокаутом.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Постол - Родригес

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Источник: MEGOGO

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Постол - Родригес: лучшие моменты боя
Постол - Родригес: лучшие моменты боя

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