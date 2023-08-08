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"Нужен кто-то, чтобы спасти шоу": Стал известен еще один кандидат на замену Уайту в бою с Джошуа

Предложение встретиться в ринге с экс-чемпионом получил американский ветеран.
Сегодня, 08:48
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Стало известно, кто может стать соперником бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа в запланированном на 12 августа бою вместо провалившего тест на допинг Диллиана Уайта.

Ранее предполагалось, что на поединок против британца может выйти его соотечественник Дерек Чисора, но еще одним потенциальным соперником является 41-летний ветеран дивизиона Джеральд Вашингтон.

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Американский боксер сообщил, что уже получил предложение подраться с экс-чемпионом.

"Мы собираемся хорошо поработать. Мы ждем. Посмотрим, что произойдет. Пока еще я дерусь с Чисорой, но им нужен кто-то, чтобы спасти шоу. Если мы им нужны, то мы здесь.

Я очень рад подраться с Чисорой, но вариант с Эй Джеем более привлекателен. Они уже связались со мной, так что посмотрим", - приводит слова Вашингтона Boxing Social.

Напомним, ранее планировалось, что Чисора встретится с Вашингтоном в андеркарде боя Джошуа - Уайт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Дерек Чисора Джеральд Вашингтон Диллиан Уайт

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