iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Чисора подерется в андеркарде поединка Джошуа - Уайт, названо имя соперника

Британец вернется в ринг после поражения от Тайсона Фьюри в декабре прошлого года.
Сегодня, 11:31
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Британский представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора (33-13, 23 КО) свой ближайший бой проведет в андеркарде реванша между Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) и Диллианом Уайтом (29-3, 19 КО).

Как сообщает Rico Boxing, соперником 39-летнего британца станет бывший претендент на титул WBC 41-летний американец Джеральд Вашингтон (20-5-1 13 KO).

Читай также: Джошуа и Уайт устроили первую дуэль взглядов перед реваншем

Боксерское шоу состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.

Напомним, что Чисора в своем последнем бою в декабре 2022 года потерпел поражение техническим нокаутом в десятом раунде от чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Вашингтон в последний раз выходил в ринг в январе прошлого года, уступив техническим нокаутом в восьмом раунде Али Эрену Демирезену.

Ранее Дерек Чисора оценил шансы Александра Усика в потенциальном бою с Деонтеем Уайлдером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Дерек Чисора Диллиан Уайт

Статьи по теме

Промоутер Джошуа рассказал, когда может состояться бой с Уайлдером Промоутер Джошуа рассказал, когда может состояться бой с Уайлдером
"Его волнуют только деньги": Хирн проехался по Фьюри за отказ от боев с Усиком и Джошуа "Его волнуют только деньги": Хирн проехался по Фьюри за отказ от боев с Усиком и Джошуа
"Я не останавливаюсь": Джошуа озвучил свою приоритетную цель "Я не останавливаюсь": Джошуа озвучил свою приоритетную цель
Джошуа и Уайт устроили первую дуэль взглядов перед реваншем Джошуа и Уайт устроили первую дуэль взглядов перед реваншем
Помочь журналистам

Видео

Рекордсмен сборной и легенда Шахтера: лучшие моменты Пятова в карьере
Рекордсмен сборной и легенда Шахтера: лучшие моменты Пятова в карьере

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Бокс13:23
Джермелл Чарло будет лишен титула WBO после боя c Альваресом
Европа13:19
Дубль Неймара принес ПСЖ победу над корейским клубом
Лига конференций13:05
Лига конференций-2023/24: расписание и результаты матчей
Европа12:50
Звездный новичок Челси получил травму в матче с Боруссией
Европа12:28
Польский клуб отреагировал на антиукраинские баннеры своих фанатов и грозит наказанием
Футбол12:25
Дила - Ворскла: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Европа12:22
Барселона согласовала контракт с защитником Манчестер Сити
Украина12:05
Рекордсмен сборной и легенда Шахтера: лучшие моменты Пятова в карьере
Европа12:02
Артета сообщил, когда Зинченко восстановится от травмы
ММА11:40
Американка из UFC обвинила соперницу в том, что она пыталась раздеть ее во время боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK