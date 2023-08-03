Чисора подерется в андеркарде поединка Джошуа - Уайт, названо имя соперника

Британец вернется в ринг после поражения от Тайсона Фьюри в декабре прошлого года.

Британский представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора (33-13, 23 КО) свой ближайший бой проведет в андеркарде реванша между Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) и Диллианом Уайтом (29-3, 19 КО).

Как сообщает Rico Boxing, соперником 39-летнего британца станет бывший претендент на титул WBC 41-летний американец Джеральд Вашингтон (20-5-1 13 KO).

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Боксерское шоу состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.

📣 Derick Chisora (33-13) will fight Gerald Washington (20-5-1) on the #JoshuaWhyte2 undercard



WAR vs El Gallo Negro pic.twitter.com/eZVPQs68rl — RICO_Boxing (@RICO_Boxing1) August 2, 2023

Напомним, что Чисора в своем последнем бою в декабре 2022 года потерпел поражение техническим нокаутом в десятом раунде от чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Вашингтон в последний раз выходил в ринг в январе прошлого года, уступив техническим нокаутом в восьмом раунде Али Эрену Демирезену.

Ранее Дерек Чисора оценил шансы Александра Усика в потенциальном бою с Деонтеем Уайлдером.

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