Авторитетный инсайдер сообщил, когда может состояться бой Усик - Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик может подраться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолюта в дивизионе.

Как сообщает журналист talkSPORT Майкл Бенсон со ссылкой на слова промоутера британца Фрэнка Уоррена, объединительный поединок планируется на начало 2024 года.

Пока команды украинского и британского боксеров продолжают переговоры по поводу боя.

В то же время Уоррен не отказывается от намерения подать апелляцию на результат боя Усика с еще одним его подопечным Даниэлем Дюбуа и хочет устроить реванш.

