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Тренер Уайта назвал фаворита в потенциалом бой Усик - Фьюри

Наставник боксера верит в успех украинца.
Сегодня, 19:20
Усик - Фьюри / Getty Images
Усик - Фьюри / Getty Images

Хавьер Миллер, тренер Диллиана Уайта, заявил, что считает Александра Усика фаворитом в поединке с Тайсоном Фьюри. 

"Усик на закате карьеры? Точно нет. Он особенный. Я говорил это, когда он только перешел в супертяжелый вес. Холифилд уже делал это в девяностых и стал абсолютным чемпионом в супертяжах. Так что нужно быть осторожнее с такими парнями. У них есть преимущество в скорости".

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"Я все еще думаю, что Усик – фаворит в поединке с Фьюри. Он сильнее технически, чем все, кто выходил против Тайсона", – заявил Миллер в интервью Seconds Out.

Напомним, потенциальной датой очной встречи Фьюри и Усика называется 27 января 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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