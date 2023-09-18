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"Самое настоящее де**мо": Фьюри раскритиковал шоу от Netflix о своей семье

Британскому боксеру не понравилось, что его идеи не приняли в счет во время съемок.
Вчера, 22:25
Семейство Фьюри / https://www.instagram.com/parisfury1/
Семейство Фьюри / https://www.instagram.com/parisfury1/

В августе этого года на Netflix вышло шоу "Дома с семейством Фьюри" (At Home With The Fury's), рассказывающее о жизни чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри и его семьи.

И хотя шоу обрело популярность и заняло первое место в чартах Великобритании, самому "Цыганскому королю" оно не особо понравилось, о чем он и рассказал во время интервью с Калебом Прессли.

"Я стал телезвездой. Хотя Netflix не захотел снимать всей реальности", - сказал Фьюри.

"Шоу - самое настоящее де**мо. Я сказал: "Вам нужно снять меня в туалете, вам нужно снять, как я принимаю душ, вам нужно снять меня в ванной". Но они сказали: "Нет, мы не можем этого сделать".

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Затем Прессли пошутил, что, возможно, камера была недостаточно большая, на что Фьюри ответил: "Или, может быть, у них не было маленького объектива, который мог бы достаточно увеличить изображение".

Тайсон также не боится того факта, что теперь все могут узнать, где именно он живет.

"Приглашаем всех в гости, берите все, что у меня есть, потому что оно застраховано, и я смогу получить все новое. Я чертовски богат".

Напомним, что скоро Тайсон Фьюри выйдет на бой против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Их поединок по правилам бокса состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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