"Готов драться": Усик лаконично отреагировал на объявление поединка с Фьюри

Украинский чемпион поборется с британцем за звание абсолюта.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на подписание контракта на бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер кратко заявил, что готов ко встрече в ринге с британцем.

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"Скоро… Готов драться", - написал Усик в Instagram.

Предполагается, что поединок Усика и Фьюри может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер Фьюри сообщил, когда объявят точную дату боя с Усиком.

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