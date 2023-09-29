"Готов драться": Усик лаконично отреагировал на объявление поединка с Фьюри
Украинский чемпион поборется с британцем за звание абсолюта.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на подписание контракта на бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Украинский боксер кратко заявил, что готов ко встрече в ринге с британцем.
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"Скоро… Готов драться", - написал Усик в Instagram.
Предполагается, что поединок Усика и Фьюри может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.
Ранее промоутер Фьюри сообщил, когда объявят точную дату боя с Усиком.
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