Усик посетит бой Фьюри - Нганну

Украинец будет наблюдать за британцем вживую.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) посетит поединок между бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну и обладателем пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

Как сообщил журналист Майкл Бенсон со ссылкой на слова главы Top Rank Боба Арума, украинец будет находиться в рингсайде поединка.

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Бой Фьюри и Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Напомним, Усик и Фьюри подписали контракт на бой.

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