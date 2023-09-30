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Усик посетит бой Фьюри - Нганну

Украинец будет наблюдать за британцем вживую.
Сегодня, 08:29
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) посетит поединок между бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну и обладателем пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

Как сообщил журналист Майкл Бенсон со ссылкой на слова главы Top Rank Боба Арума, украинец будет находиться в рингсайде поединка.

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Бой Фьюри и Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Напомним, Усик и Фьюри подписали контракт на бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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