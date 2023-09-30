"Не понимаю": Нганну удивило намерение Фьюри подраться с Усиком после поединка с ним

Камерунец не знает, как британец собирается дважды выйти в ринг в короткий промежуток времени.

Бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну удивило, что его ближайший соперник обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри уже согласовал объединительный бой с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Камерунский боец не понимает, как британский боксер собирается выйти в ринг против украинца практически через пару месяцев после поединка с ним.

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"Я не знаю, какое минимальное медицинское отстранение в боксе, но я действительно не понимаю, как Тайсон сможет драться в декабре после того, что произойдет 28 октября", - написал Нганну в Twitter.

Напомним, что бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поединок британца с Усиком планируют провести 23 декабря или в январе.

Ранее промоутер Фьюри сообщил, когда объявят точную дату боя с Усиком.

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