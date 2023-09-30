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Хирн объяснил, почему бой Усика и Фьюри это "хорошо для бокса"

Известный промоутер уже потирает руки в ожидании организации следующих противостояний.
Вчера, 23:07
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Александр Усик и Тайсон Фьюри все же подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что поединок двух чемпионов позволит в будущем организовать больше интересных противостояний.

"Это хорошо для бокса, я надеюсь, что это произойдет", - цитирует его слова talkSPORT. "Это бой, который Фьюри должен был принять раньше, но если это произойдет, это будет фантастика".

"Это хорошо для бокса, потому что первое, о чем я думаю: "Так, мне нужно организовать бой Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера и мне нужно организовать бой Конора Бенна против Криса Юбэнка-младшего".

И несмотря на то, что его промоутер-соперник Фрэнк Уоррен стал тем, кто закрепил столь захватывающий бой, Хирн настаивает, что видит лишь положительные стороны предстоящего боя в супертяжелом весе.

"Я ни в малейшей степени не завидую. Я рад".

Ранее Эдди Хирн прокомментировал вероятность проведения боя его клиента Энтони Джошуа с Чжаном Чжилеем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн

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