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"За гранью возможности": экс-чемпион мира назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Рикки Хаттон осыпал комплиментами "Цыганского короля".
Сегодня, 07:43
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон поделился прогнозом на бой за бесспорный титул в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам эксперта, он уверен, что украинец не сможет ничего противопоставить британцу. 

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"Победа Усика - это за гранью возможного. Когда мы думаем об Тайсоне, то у парня есть рост и размах рук. Он может боксировать как левши или как ортодокс. Просто стоять или даже сидеть и драться. Он может сидеть, покачивать корпусом и заставить вас промахиваться. Он может контратаковать.

Фьюри может делать все, что делает Усик, но у него есть преимущество в силе и весе. Так что я не вижу ничего кроме победы Тайсона", - приводит слова Хаттона Dazn.

Ранее Боб Арум назвал главное условие поединка Усика и Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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