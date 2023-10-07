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"Сможет выполнить свою работу": Экс-тренер Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком

Бывший наставник британского боксера назвал фаворита поединка.
Сегодня, 14:56
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бен Дэвисон, экс-тренер обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался об объединительном бое британца с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По его словам, в предстоящем поединке он ставит на своего бывшего подопечного.

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"Это огромная новость для бокса. У меня было предчувствие, что об их встрече объявят после боя или выставочного поединка Фьюри против Нганну - называйте его, как хотите. И вот наконец-то этот бой анонсирован. Так что это хорошая новость для супертяжелого веса. Нам это было очень необходимо.

Стили делают бои. Я думаю, что Тайсон мало что может взять от боя Усика против Даниэля Дюбуа. Но, безусловно, я считаю, что Фьюри сможет выполнить свою работу", - сказал Дэвисон в комментарии Boxing Social.

Напомним, что бой Усика и Фьюри планируют организовать 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер рассказал, сколько заработают Фьюри, Усик и Нганну за будущие бои.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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